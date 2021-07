Aktion über fünf Tage : Corona-Impfungen ohne Termin in Elmshorner und Prisdorfer Impfzentrum

In den beiden Impfzentren im Kreis Pinneberg steht reichlich Impfstoff von Moderna und Johnson & Johnson parat. Insgesamt können über 3000 Dosen angeboten werden.

Elmshorn/Prisdorf | Einen Impftermin in Schleswig-Holstein zu bekommen, hat noch vor Wochen so manche Nerven strapaziert – und auch für reichlich Enttäuschungen gesorgt. Mittlerweile hat sich die Situation um Angebot und Nachfrage aber deutlich entspannt. Erste großflächig angelegte Aktion im Kreis Pinneberg So bietet der Kreis Pinneberg nun erstmals eine großfläch...

