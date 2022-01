Stuttfhof-Prozess in Itzehoe : Infektionsschutz: Verhandlungstermin gegen Irmgard F. erneut verschoben

Im Prozess gegen die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. ist der Folgetermin wieder abgesagt worden. Die grassierende Corona-Pandemie ist offenbar nicht allein der Grund für diese Entscheidung.

Itzehoe/Quickborn | Eigentlich sollte im Prozess gegen die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. am Dienstag (11. Januar) die Holocaust-Überlebende Asia Shindelman ihre Aussage fortsetzen. Sie war bereits am 14. Dezember per Video aus New York in den Gerichtssaal in Itzehoe zugeschaltet worden – dem bisher letzten Termin in dem Mammut-Prozess. Jetzt hat das Landgericht den ...

