Mobiles Team ist unterwegs : Corona: Offene Impfaktion in Rellingen mit Johnson & Johnson

Das mobile Impfteam ist wieder unterwegs: Spontan können sich alle interessierten Erwachsenen impfen lassen, so lange der Vorrat reicht. 70 Impfdosen stehen bereit.

Avatar_shz von Felisa Kowalewski

29. Juli 2021, 11:42 Uhr

Rellingen | Die Gemeinde Rellingen weist auf eine offene Impfaktion auf dem Arkadenhof hin: Am Freitag (30. Juli) kommt das mobile Impfteam des Landes Schleswig-Holstein ab 9 Uhr wieder ins Testzentrum, Am Rathausplatz 13, das dann zum Impfzentrum wird. Es stehen 70 Dosen des Vakzins von Johnson & Johnson zur Verfügung. Erwachsene, die noch nicht geimpft sind, können ohne Termin vorbeikommen.

Auch Zweitimpfung mit Moderna steht an

Johnson & Johnson ist der Impfstoff, bei dem es nur einen Piks für den vollständigen Schutz braucht. Gleichzeitig steht am Freitag zudem der Zweittermin für alle die an, die ihre Erstimpfung mit dem Moderna-Vakzin am 25. Juni im Rellinger Testzentrum erhalten haben, erinnert die Gemeinde.

Das jetzige Angebot mit Johnson & Johnson richtet sich vorrangig an alle Rellinger, die bisher keinen Termin erhalten haben, sowie an die, die in Rellingen arbeiten oder ehrenamtlich tätig sind. Nachweise sind jedoch nicht erforderlich. Die Gemeinde bittet darum, die Information auch an sozial benachteiligte Nachbarn, Freunde oder Bekannte ohne Internet in Rellingen weiterzugeben.

Schnelltests ziehen für den Tag zu S`Tatics um

Da das Testzentrum am Freitag zum Impfzentrum wird, müssen die Schnelltests räumlich ausweichen: Wer sich testen lassen will, muss ersatzweise zum benachbarten S`Tatics, Am Rathausplatz 3, direkt gegenüber des sonstigen Testzentrums auf dem Arkadenhof. Das Testangebot wird dadurch nicht eingeschränkt.