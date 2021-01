Corona-Lage im Kreis Pinneberg : Pinneberg am stärksten betroffen – immer wieder Ausbrüche in Pflegheimen

Die Inzidenz sinkt am Wochenende auf 162. Das sei aber kein Grund zur Entspannung, sagt der Kreis Pinneberg.

Kreis Pinneberg | Nach mehreren Tagen rund um den Grenzwert 200 ist die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Pinneberg zum vierten Mal in Folge gesunken. Am Sonntagabend (31. Januar) lag der Wert bei 162,15, was 514 Neuninfektionen in sieben Tagen entspricht. Die verschärften Corona...

