Messwert der Corona-Pandemie : Kieler Chefdiagnostiker: Das lässt sich am CT-Wert ablesen – und das nicht

Nach einem Corona-Ausbruch im Altenheim in Quickborn stellte sich vielen die Frage: Wie ansteckend können Geimpfte sein und lässt sich das messen? Der Kieler Chefdiagnostiker Ralf Junker kennt ein paar Antworten.

Kiel/Quickborn | Weist der sogenannte CT-Wert eindeutig auf die Ansteckungsgefahr hin? „Nein, nur mit Einschränkungen“, sagt Ralf Junker, Chef des Diagnostikzentrums am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Deshalb lässt ein gemessener CT-Wert auch keine Schlüsse auf das Infektionsgeschehen im Dana-Pflegeheim in Quickborn zu. Mehr zu dem Corona-Ausbruch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.