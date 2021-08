Corona in Schleswig-Holstein : Inzidenz von 43: Kreis Pinneberg bundesweit auf Platz neun

Die Neuinfektionen betreffen derzeit vor allem Kinder unter 14 Jahren, wie Zahlen des Gesundheitsamts zeigen.

Kreis Pinneberg | Nach mehreren Tagen mit erhöhten Neuinfektionszahlen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Pinneberg seit Dienstag (3. August) deutlich über 40. Die Landesmeldestelle gab den Wert am Abend mit 43,0 an. In der bundesweiten Corona-Statistik des Robert-Koch-Instituts belegt der Kreis damit aktuell (Stand: 4. August) den neunten Platz. Höhere Neuinfe...

