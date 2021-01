Corona : Inzidenz im Kreis Pinneberg sinkt auf 171 – Wert in Tornesch liegt bei 523

Kreisweit liegt der Wert nun deutlich unter 200. Lokal gibt es aber starke Unterschiede beim Infektionsgeschehen.

Kreis Pinneberg | Endlich eine gute Nachricht, was die Inzidenz-Werte im Kreis Pinneberg betrifft: Am Donnerstag (28. Januar) sank die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen deutlich – von 199,25 auf 171,46. Das liegt daran, dass die 153 Neuinfekti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.