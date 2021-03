Über dem Bundesschnitt : Deshalb ist die Corona-Sterblichkeit im Kreis Pinneberg besonders hoch

Während der zweiten Welle starben 257 Menschen im Pinneberger Raum. Die Kreisverwaltung erklärt die Hintergründe.

Kreis Pinneberg | 318 Menschen sind seit März 2020 im Kreis Pinneberg an oder mit dem Corona gestorben (Stand: 16. März). Wobei eine Studie der Universität Kiel zeigt, dass bei den allermeisten Fällen in Schleswig-Holstein tatsächlich das Virus die Todesursache war. Bei 7.878 Infizierten im Kreis bedeutet das, dass 4,04 Prozent derjenigen, die an Corona erkrankt sind, ...

