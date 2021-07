Corona-Lage : Urlauber lassen Infektionszahlen auch im Kreis Pinneberg steigen

Gerade junge Erwachsene würden derzeit besonders häufig erkranken, so der Kreis. Das zeigt auch der Fall einer hiesigen Reisegruppe in Dänemark.

Kreis Pinneberg | Der Wendepunkt im Kreis Pinneberg ist längst erreicht: Ähnlich wie in ganz Deutschland, steigen auch im Kreis die Corona-Zahlen seit einigen Tagen wieder an. Noch hält sich die Dynamik in Grenzen – aber der Trend ist klar. Die Mehrzahl der Corona-Fälle sei auf Reiserückkehrer und deren Kontaktpersonen zurückzuführen, die sich bei ihnen anstecken. Das ...

