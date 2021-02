Corona und die Bahn : AKN, Nordbahn und DB: Deutlicher weniger Fahrgäste in Zügen im Kreis Pinneberg

Die Fahrgastzahlen im Nahverkehr auf der Schiene im Kreis Pinneberg wachsen seit Jahren. Dann kam Corona.

Kreis Pinneberg | Mehrere zehntausend Menschen steigen werktags an den Bahnhöfen und Haltestellen im Kreis Pinneberg in die Züge der Deutschen Bahn, der Nordbahn und der AKN. Allein in Elmshorn waren es nach einer Statistik des Nahverkehrsverbundes NAH.SH durchschnittlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.