Corona im Kreis Pinneberg : Inzidenz steigt wieder über 50 – Maskenpflicht in Uetersen ausgeweitet

Im Kreis Pinneberg werden wieder mehr Corona-Infektionen registriert. 54 waren es am Samstagabend.

Kreis Pinneberg | Etwa einen Monat lang lag die Inzidenz im Kreis Pinneberg unter 50. Nun sind die Corona-Zahlen wieder angestiegen: Wie das Kompetenzzentrum meldepflichtiger Erkrankungen in Schleswig-Holstein am Samstagabend mitteilte, wurden im Kreis am 13. März insgesamt 54 neue Corona-Infektionen gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz stieg damit von 47 auf 56,9. Zum Verglei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.