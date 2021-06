Chez Marie : Awo eröffnet zweites Sozialkaufhaus in Pinneberg

Chez Marie ist ein kleines Kaufhaus und Begegnungsstätte zugleich. Kunden können dort Kleidung, Accessoires, Spielzeug, Bücher und Deko-Artikel für wenig Geld kaufen.

Pinneberg | Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat die Awo im Mai in der Elmshorner Straße 54 das zweite Pinneberger Sozialkaufhaus, das erste befindet sich in der Osterholder Allee, geöffnet. Es ist ein kleiner, schnuckeliger Laden, die Räume sind hell und einladend. Drei Verkaufsräume plus Werkstätten verteilen sich auf 120 Quadratmeter. Kaufhausname zu E...

