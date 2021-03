Fußball-Bezirksliga : Wiedervereinigung beim SC Pinneberg: Carsten Clausen wird Co-Trainer

SCP-Chefcoach Heiko Klemme kennt Clausen aus gemeinsamen Tagen beim VfL Pinneberg. Yannik Sauter ist der erste Zugang.

Pinneberg | Auf der Suche nach einer Lebenspartnerin wurde Heiko Klemme schon vor einiger Zeit fündig. Nun hat er auch den Mann gefunden, der in der kommenden Saison als Co-Trainer bei den Landesliga-Fußballern des SC Pinneberg an seiner Seite stehen wird. Wie Klemme, der das Traineramt an der Raa im Sommer übernimmt, bekanntgab, hat er Carsten Clausen als Assis...

