Ab Mai : Caroline Schröder wird neue Leiterin des Pinneberg Museums

Schröder übernimmt den Posten von Ina Duggen-Below, die in den Ruhestand geht.

Pinneberg | Caroline Schröder wird die neue Leiterin der Pinneberg Museums. Sie wird die Nachfolgerin von Ina Duggen-Below, die in den Ruhestand geht. Nach einer Einarbeitungsphase wird Schröder ab dem 1. Mai die Leitung des Pinneberg Museums übernehmen. In Berlin und Paris studiert Schröder absolvierte ihr Studium an der Freien Universität in Berlin und in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.