Für den Klimaschutz : CDU und Citizens Forest wollen in Hemdingen aufforsten

Durch den drohenden Klimawandel ist der Umweltschutz so wichtig, wie nie zuvor. Nun soll in Hemdingen gegengesteuert werden.

Hemdingen | Die CDU-Kreistagsfraktion und der Verein Citizens Forest planen eine Aktion zur Aufforstung. Mindestens 900 Setzlinge sollen am Samstag, 27. November, in Hemdingen ausgepflanzt werden. Bereits am Samstag, 20. November, soll dafür eine Fläche am Vielmoorsweg umzäunt werden. Ziel der Aktion ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, da gerade Sch...

