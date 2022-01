Im Gremium von Friedrich Merz : CDU-Politikerin Birte Glißmann: „Wir müssen mehr Klartext reden“

Die 29-Jährige aus Seestermühe sitzt künftig im Gremium des neuen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Drei Punkte sind ihr für die künftige Vorstandsarbeit besonders wichtig.

Elmshorn | Weiblicher und jünger, das Führungsgremium der CDU auf Bundesebene um den neuen Vorsitzenden Friedrich Merz hat auf dem jüngsten Parteitag einen deutlichen Neuanstrich erhalten. Und mit dabei im Vorstand um den neuen starken Mann bei den Christdemokraten sitzt künftig als Beisitzerin auch die gebürtige Elmshornerin Birte Glißmann, die mittlerweile in Seestermühe lebt. Im Gespräch mit shz.de hat sie sich nun zu ihrer Berufung geäußert. „Die Wahl und auch das tolle Ergebnis geben mir Rückenwind für meine Arbeit und motivieren mich für künftige Aufgaben“, sagt Glißmann. Die Wahl bringe aber auch eine große Verantwortung mit sich. Glißmann will die Mitglieder vor Ort vertreten, wie sie sagt. „Wir müssen mehr Klartext reden“ Drei Punkte sind ihr für die künftige Vorstandsarbeit besonders wichtig: eine bessere Kommunikation – insbesondere mit den CDU-Mitgliedern –, niedrigschwellige Angebote, um sich zu beteiligen und eine inhaltliche Neuaufstellung. „Wir müssen mehr Klartext reden“, sagt Glißmann. Inhaltlich will die junge Politikerin das Thema innere Sicherheit vorantreiben. Hier müssten vor allem die Möglichkeiten der Digitalisierung besser genutzt werden. Frischer Wind und unbequeme Themen ansprechen Für Kole Gjoka, Vorsitzender der CDU Elmshorn, bereichere Glißmann den Bundesvorstand. „Für uns in Elmshorn ist das eine gute Möglichkeit, unseren Anliegen an den geeigneten Stellen den richtigen Nachdruck zu verleihen“, ergänzt er. Fraktionschef Immo Neufeldt freut sich darüber, dass sich Glißmann künftig für den Zusammenhalt der unterschiedlichen Regionen stark machen werde. Sie bringe frischen Wind und werde auch unbequeme Themen ansprechen, die den Menschen unter den Nägeln brennen, wie etwa die Lage im Elmshorner Bahnhofsumfeld. ...

