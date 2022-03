Jürgen-Schumann-Kaserne : Oberst Thomas Berger hat wenig Wünsche an die Landespolitik

FDP-Landtagskandidatinnen Annabell Krämer und Nina Schilling tauschen sich mit Oberst Thomas Berger, Kommandeur der Unteroffiziersschule der Luftwaffe in Appen aus.

Appen | Die Wunschliste von Oberst Thomas Berger, Kommandeur der Unteroffizierschule der Luftwaffe in Appen, an die FDP-Landtagskandidatinnen Annabell Krämer und Nina Schilling war kurz. „Ich habe ihn auch mehrfach gefragt“, sagte Krämer nach dem mehr als einstündigen Gespräch am Freitag (18. März). Berger selbst wollte sich nach dem Termin nicht äußern. „Gen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.