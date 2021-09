Bundestagswahl 2021 : Wahlorakel Kreis Pinneberg: Hier entscheidet sich, wer Kanzler wird

Kuriose Übereinstimmung: Seit fast 70 Jahren stellt immer die Partei den Kanzler, die im Kreis Pinneberg das Direktmandat holt. Dank des Siegs von Ralf Stegner votiert das Orakel für Olaf Scholz.

Kreis Pinneberg | Armin Laschet und Olaf Scholz beanspruchen die Regierungsbildung gleichermaßen für sich. Bis man in Deutschland weiß, wer der nächste Bundeskanzler wird, dürften also noch einige Wochen ins Land gehen. Aber ist das überall so? Nein! Im Kreis Pinneberg weiß man es schon. Jedenfalls dann, wenn man die Bundestagswahlen seit 1953 zugrunde legt. Denn se...

