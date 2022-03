Anstoß: Die HSV-Kolumne : Bundesliga: Der Ex-Dino ist auch in der nächsten Saison nur Zuschauer

Same procedure as last year, same procedure as every year. Das „Dinner for One“ des HSV ist allerdings wie schon in den vergangenen Jahren wenig schmackhaft. Der Ex-Dino schwächelt erneut in der entscheidenden Phase.

Hamburg | Hatten zu viele Spieler die Folgen der Corona-Infektion nicht überwunden oder ist die HSV-Mannschaft nicht in der Lage, mit dem Druck im Aufstiegskampf umzugehen? Die Antwort auf diese Frage geben Anfang April die kommenden beiden Spiele gegen Paderborn und Aue. Der Trend spricht gegen den HSV Der Trend ist jedenfalls bedenklich. Die Ergebnisse ...

