Nach Kahlschlag : Bürgerinitiative für Baumschutz in Pinneberg gegründet

Am Sonnabend (24. April) wollen die Mitglieder vor dem Rathaus demonstrieren – für den Erhalt von Bäumen im Stadtgebiet.

Pinneberg | Die umstrittenen Baumfällaktionen im Frühjahr in Pinneberg sind nicht unbeantwortet geblieben. Die Grünen und Unabhängigen wollten einen Neustart der Umweltpolitik für Pinneberg. Nun hat sich die Gruppe Pinneberger*innen für Baumschutz gegründet. Statt in Schockstarre zu verharren, wollen wir unsere Gefühle in eine konstruktive und menschenverbinden...

