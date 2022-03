Modernisierungen der Bücherei : Neue Bildungstreffpunkte sollen in Rellingen Ort und Krupunder entstehen

Die Büchereien in Rellingen Ort und Krupunder gehen neue Wege: Mit der Realisierung von zwei innovativen Bildungstreffpunkten soll den Nutzern ein verbessertes Angebot zur Verfügung stehen.

Rellingen | Die Rellinger Bücherei im Ort wird umziehen: Geplant ist ein neuer Bildungs-Treffpunkt in der jetzigen DRK-Begegnungsstätte am Appelkamp – sobald die DRK-Begegnungsstätte und Tagespflege in ihr gerade im Bau befindliches neues Zuhause am Rosenkamp gezogen ist. Jetzt gibt es erste Planungen, wie die Bücherei in den dann frei werdenden Räumen k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.