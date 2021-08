Am Hafen : Papierschredder fängt Feuer: Brand in Pinneberger Recycling-Unternehmen

Ein Brand in einem Pinneberger Recyclingunternehmen hielt Donnerstagabend die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg in Atem.

Pinneberg | Die abgekapselte Bauweise eines Papier-Schredders verhinderte am Donnerstagabend (12. August) einen längeren Großeinsatz der Feuerwehr Pinneberg. Diese war um 20.07 Uhr zu einem Brand bei einem Recyclingunternehmen in der Straße Am Hafen alarmiert worden. 30 Kräfte im Einsatz Mit drei Löschfahrzeugen, Tanklöschfahrzeug, Drehleiter, Einsatzleitwa...

