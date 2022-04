Feuerwehr Borstel-Hohenraden : Einsatz bei der Flut-Katastrophe schweißt Truppe noch enger zusammen

Die Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden hat die Corona-Pandemie gut überstanden. Die Mitglieder hat besonders der Einsatz nach der Flut im Ahrtal zusammengeschweißt.

Borstel-Hohenraden | Nein, über zu wenige Mitglieder kann sich die Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden wirklich nicht beklagen. Daran hat sich auch in den zwei zurückliegenden Jahren der Corona-Pandemie nichts geändert. Nach Ansicht von Wehrführer Lorenz Groth und seinem Stellvertreter Thomas Voß geht ihre Truppe trotz der Einschränkungen, die sie in der Zeit in Kauf...

