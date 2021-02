Illegale Müllentsorgung : Borstel-Hohenraden und Kummerfeld klagen über Umweltsünder

Im Tangstedter Mühlenweg wurde eine Fußbodenheizung illegal entsorgt. Auch in Kummerfeld ist man fassungslos.

Borstel-Hohenraden/ Kummerfeld | In der Gemeinde Borstel-Hohenraden (Kreis Pinneberg) kommt es momentan vermehrt zu illegalen Müllentsorgungen. Am Mittwoch (24.Februar) wurden 300 Meter von der Quickborner Straße entfernt am Straßenrand eines Waldstückes zirka 4 cmb Styropor und Kunsts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.