2. Fußball-Bundesliga : Boldt, Jansen & Co. – HSV steht vor wegweisenden Entscheidungen

Die Saison ist gelaufen, der HSV erneut gescheitert. Deshalb könnte sich in der Sommerpause nicht nur im Kader einiges ändern.

Hamburg | Wenn der HSV am Sonntag, 23. Mai, ab 15.30 Uhr am letzten Zweitligaspieltag im Volksparkstadion gegen Eintracht Braunschweig spielt, geht es um alles. Leider nicht für den Ex-Dino. Der hat durch die peinliche 2:3-Pleite in Osnabrück bereits alle Aufstiegschancen verspielt. Braunschweig muss dagegen unbedingt gewinnen, um sich vor dem Abstieg in die 3....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.