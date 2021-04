Blühwiesen-Aktion : Naturschützer verteilen Saatgut im Kreis Pinneberg und helfen beim Pflanzen

„Mehr Mut zur Wildnis im eigenen Garten“ heißt das Motto der Naturfreunde Pinneberg, das private Blühwiesen fördern soll.

Pinneberg | Es ist bereits das dritte Jahr, in dem die Naturfreunde Pinneberg in Zusammenarbeit mit dem Bündnis Naturschutz im Kreis Pinneberg im Frühjahr aktiv werden, um in der Region die Entstehung neuer Blühflächen auf privaten Grundstücken zu unterstützen. „Mehr Mut zur Wildnis im eigenen Garten“ lautet das Motto, unter dem die Organisation nicht nur Saatgut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.