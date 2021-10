Naturfestival : Vogeltage: Birdrace auf Helgoland findet Ende Oktober statt

Die Helgoländer Vogeltage sind ein jährliches Highlight auf der Hochseeinsel, mussten zuletzt aber ausfallen. Das sogenannte Birdrace wird Ende Oktober dennoch in kleinen Gruppen stattfinden können.

Helgoland | Für Vogel-Fans ist Helgoland ein wahres Mekka: 430 verschiedene Arten wurden hier bereits gesichtet. Am Samstag (30. Oktober) haben Vogelfreunde nun die Möglichkeit, selbst an Vogelzählungen teilzunehmen, wenn auf der Hochseeinsel das Birdrace stattfindet. Dabei geht es darum, in unterschiedlichen Teams, möglichst viele verschiedene Vogelarten innerha...

