Biotop-Pflegetag : So wollen Tangstedts Jäger die Bienen schützen – und jeder kann mitmachen

Dieses Jahr möchten die Tangstedter Jäger wieder alle Naturfreunde zum Biotop-Pflegetag für Sonnabend (26. Februar) einladen. Interessierte treffen sich um 10 Uhr am Gemeindezentrum.

Tangstedt | Die Tangstedter Jäger laden Naturfreunde zum Biotop-Pflegetag am Sonnabend, 26. Februar, ein. Jeder kann mitmachen. Los geht's um 10 Uhr am Gemeindezentrum. „Von dort brechen wir auf zum Insektenhotel im Heidehofweg, dieses soll dann weiter aufgefüllt und mit etwas Glück fertiggestellt werden“, sagt Organisator Andreas Zorn. „Zusätzlich wollen wir an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.