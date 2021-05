Umbau der Grundschule : Bildung und Kulturhaus: Holm erhält EU-Fördergelder für Dorfprojekt

Die Heinrich-Eschenburg-Grundschule soll so umgebaut werden, dass sie für alle im Dorf einen Mehrwert hat.

Holm | 78 Prozent: So groß ist der Anteil der schleswig-holsteinischen Bürgerinnen und Bürger, die im ländlichen Raum leben. Dort, wo der strukturelle Wandel am härtesten zu spüren ist. Die Infrastruktur ist an vielen Orten veraltet – wenn überhaupt noch vorhanden. Schleswig-Holsteins Regierung will die ländlichen Räume stärken. Zwei zentrale Punkte dabei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.