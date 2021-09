Für mehr Nachhaltigkeit : Rellingen veranstaltet einen Bienenaktionstag auf dem Arkadenhof

In Rellingen gibt es ab jetzt ein Mal monatlich einen Aktionstag auf dem Arkadenhof. Den Auftakt macht ein Bienen-Nachmittag am Donnerstag, 9. September, von 15 bis 18 Uhr.

Rellingen | Die Biene – sie ist Hauptakteur in Filmen und Serien und wohl das berühmteste Insekt schlechthin. Dennoch ist sie in Gefahr. Die Gemeinde Rellingen veranstaltet deshalb am Donnerstag, 9. September, von 15 bis 18 Uhr einen Aktionstag rund um die kleinen Flieger: Der Bienen-Nachmittag auf dem Arkadenhof soll der Auftakt zu monatlich stattfindenden Aktio...

