Betrunken auf dem E-Scooter : Polizei zieht Halstenbekerin in Pinneberg aus dem Verkehr

Pinneberg | Eine E-Scooter-Fahrerin erweckte mitten in der Nacht am Samstag, 5. Juni, kurz vor 1 Uhr die Aufmerksamkeit einer Pinneberger Polizeistreife: Mit ihrem Roller fuhr sie in der Datumer Chaussee ohne Licht und in Schlangenlinien. Unterwegs mit ein Promille Die Polizeibeamten stoppten daraufhin die 20-jährige Fahrerin aus Halstenbek. Ein Atemalkohol...

