Betrugsverdacht : Ermittlungen gegen Betreiber von Pinneberger Corona-Testzentrum

Der Fachdienst Gesundheit des Kreises Pinneberg hatte Strafanzeige erstattet. Es geht um ausgehändigte Testergebnisse ohne tatsächliche Corona-Tests.

Pinneberg | Der Fachdienst Gesundheit des Kreises Pinneberg hat am Dienstag (1. Juni) Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe gegen drei Betreiber des Corona-Testzentrums am Westring in Pinneberg erstattet. Drei Betreiber im Fokus der Staatsanwaltschaft Nach bisherigen Erkenntnissen sollen in dem Zentrum schriftliche Testergebnisse ausgehändigt word...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.