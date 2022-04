Betrug über WhatsApp : So haben aufmerksame Senioren im Kreis Pinneberg die Tricks durchschaut

Die Betrugsmaschen ähneln sich und zeigen: Der „Enkeltrick“ ist im Zeitalter des Online-Bankings angekommen. Im Kreis Pinneberg haben mehrere Senioren die WhatsApp-Betrüger mit einem simplen Kontroll-Anruf gestoppt.

Schenefeld/Tornesch/Tangstedt | Das Prinzip der Betrüger ist das des Enkeltricks: Sie geben sich gegenüber zumeist älteren Menschen als Verwandte aus, die in einer Notlage sind und dringend Geld brauchen. Bei der neuen Variante laufen die Anfragen über WhatsApp und das Geld soll per Online-Banking auf ein bestimmtes Konto überwiesen werden. Pläne der Betrüger durchkreuzt In de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.