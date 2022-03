Enkeltrick : Betrüger erbeuten per Whatsapp Geld von Seniorin aus Elmshorn

Zwei ältere Frauen im Kreis Pinneberg sind von einer unbekannten Nummer angeschrieben worden. Am anderen Ende seien ihre vermeintlichen Töchter, die Geld bräuchten. Eine 78-Jährige fiel auf die Masche herein.

Schenefeld/Elmshorn | Auch Betrüger müssen mit der Zeit gehen. Vermeintliche Enkel und falsche Polizisten rufen jetzt nicht mehr nur an, sondern melden sich über den sozialen Nachrichtendienst Whatsapp. In Elmshorn und Schenefeld haben es die Betrüger in den vergangenen Tagen auf diese Weise versucht, ihre Opfer um deren Geld zu bringen. Etwa bei einer 75-jährigen Schen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.