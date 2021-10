Vorgetäuschte Notfälle : Telefonabzocke: Betrüger wollen Menschen im Kreis Pinneberg um ihr Geld zu bringen

Bislang unbekannte Täter täuschen vor, dass Angehörige Hilfe brauchen, beispielsweise nur durch eine Kaution aus dem Gefängnis kommen.

Kreis Pinneberg | Im Kreis Pinneberg versuchen momentan bislang unbekannte Täter, Bürger am Telefon um ihr Erspartes zu bringen. Vor allem ältere Menschen werden zum Ziel der Betrüger. Allein am Freitag (15. Oktober) kam es zu drei Vorfällen in Rellingen sowie jeweils einem Vorfall in Seester und Prisdorf. Angehöriger angeblich in Verkehrsunfall verwickelt Am Tel...

