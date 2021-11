Schockanruf in Pinneberg : Betrüger ergaunern 8000 Euro an Geld und Wertsachen von Rentner

In dem konkreten Fall wies der Täter sich als Kindheitsfreund des angerufenen 86-jährigen Rentners aus, der für Rechtsgeschäfte bei einem Anwalt kurzfristig eine große Summe Bargeld aufbringen müsse.

