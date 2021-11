Inner Wheel Club : Benefizkonzert in der Pinneberger Christuskirche

Musizieren für den guten Zweck: Unterschiedliche Ensembles der Musikschule treten am Sonntag (28. November) in der Christuskirche auf.

Pinneberg | Der Inner Wheel Club Hamburg-Schenefeld lädt zu einem Benefizkonzert ein: Unterschiedliche Ensembles der Musikschule Pinneberg treten am Sonntag (28. November) in der Pinneberger Christuskirche, Bahnhofstaße 2a, auf. Beginn ist um 16 Uhr. „Nachdem unser traditionelles Adventskonzert im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, freuen wir uns, d...

