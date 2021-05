Atelier 48 : Bei den Knickrehms: Neuer Bücherschrank für Rellingen-Egenbüttel

Das alte Häuschen vom Künstlerehepaar Karen und Sönke Knickrehm war marode. Dank einer Spende konnten sie es austauschen.

Rellingen | Einladung zum Schmökern: Der Egenbütteler Bücherschrank im Halstenbeker Weg 48 in Rellingen ist seit Kurzem wieder geöffnet. Und er erstrahlt sogar in funkelnagelneuem Gewand. Ein bisschen Bullerbü und fast ein wenig versteckt inmitten einer grünen Oase – so steht das neue, kleine Mustergartenhäuschen mit seinen schwedenroten Wänden sowie strahlendwei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.