Baumschulen im Kreis Pinneberg : Gingko statt Eiche? Klimawandel macht Suche nach Stadtbaum der Zukunft nötig

Deutsche Eiche oder asiatischer Gingkobaum: Gibt es den ultimativen Stadtbaum in Zeiten des Klimawandels überhaupt? Die Fachleute im Pinneberger Baumschulland haben bereits erste Erkenntnisse.

Tornesch | Im Zusammenhang mit dem Klimaschutzaspekt stehen die Bäume am Straßenrand im Fokus der Stadtplaner. Welche Arten sollen künftig als Schatten spendendes Begleitgrün gesetzt werden und welcher Baum hält zunehmenden Umweltbelastungen am besten stand? Die Fachleute im Pinneberger Baumschulland arbeiten seit Jahren an praktischen Antworten auf diese Fragen...

