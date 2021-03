Johann-Comenius-Schule : Pinneberger Schulleiterin Meike Möller: Katastrophale Mängel im Neubau

In einem virtuellen Ausschuss machte Möller ihrem Ärger über den Zustand der sanitären Anlagen Luft.

Pinneberg | Pinneberg und der Schulbau? Das ist immer ein heikles Thema. Jahrelang war die Theodor-Heuss-Schule eine Baustelle, jetzt gibt es das nächste Desaster an der Johann-Comenius-Schule (JCS). Wie berichtet ist im zehn Millionen Euro teuren Neubau ein Wasserschaden festgestellt worden. Außerdem schimmelt es. Schulleiterin ist verärgert So weit, so sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.