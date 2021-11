Zahlen für 2021 : Zu hohes Tempo und Bauernglätte: 21 Unfälle auf verschmutzen Straßen in SH

In Rethwisch verunglückte vor Kurzem eine Motorradfahrerin, als sie auf einer verschmutzen und rutschigen Straße die Kontrolle vor. Wie häufig kommen solche Unfälle in SH sowie den Kreisen Pinneberg und Steinburg vor?

Elmshorn/Itzehoe | Ernten, pflügen und neu säen: Viele Landwirte in den Kreisen Pinneberg und Steinburg sind derzeit noch im Dauereinsatz auf ihren Feldern und Äckern. Und dabei hinterlassen sie zwangsweise Spuren auf den Straßen. Denn oft verwandelt der Ackerboden, der an den Reifen der Trecker klebt, die Fahrbahnen in lebensgefährliche Rutschbahnen. Und laut Straßenve...

