Basketball : Bundesliga-Spiele während Corona: Hamburg Towers über ihr teures Privileg

Spielabsagen, Einnahmeausfälle, leere Hallen – Corona trifft auch die Towers hart. Sportlich dagegen läuft es.

Hamburg | Neun Siege in 13 Spielen in der aktuellen Spielzeit, nur drei in der gesamten Vorsaison – allein diese Zahlen belegen die rasante Entwicklung der Hamburg Towers. Die Bundesliga-Basketballer haben das Kunststück geschafft, den Kader trotz des aufgrund de...

