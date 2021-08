Neuer Trainer und Athletiktest : So lief der Trainingsauftakt bei den Basketballern des SC Rist Wedel

Seit Montag (2. August) bereiten sich die Wedeler auf die neue Saison in der 2. Bundesliga ProB vor. Chefcoach Stephan Blode ließ die Leistungsfähigkeit seiner Spieler überprüfen.

Wedel | „Am liebsten würde ich jeden Tag in die Halle gehen.“ Stephan Blode konnte die Rückkehr an seinen Arbeitsplatz kaum erwarten. Am Montag (2. August) war es nun soweit: Der neue Cheftrainer des ProB-Teams hat die Basketballer des SC Rist Wedel zum Trainingsauftakt zur Saison 2021/22 in die Steinberghalle gebeten. Wedeler Physiotherapie-Praxis führt L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.