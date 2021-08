Sport im Kreis Pinneberg : Baseball-Derby und Fußball-Pokalkracher: Alle Termine im Überblick

In Holm geht es um die lokale Vorherrschaft in der 2. Baseball-Bundesliga, in Halstenbek steht Fußball-Oberligist SV Rugenbergen vor einer hohen Pokalhürde. Aber spannend wird es auch an vielen weiteren Orten.

Kreis Pinneberg | Erst Cricket und Baseball, jetzt hat sich auch der Fußball-Spielbetrieb nach der langen Corona-Pause zurückgemeldet. Um nicht den Überblick bei dem wieder vollen Sport-Programm in der Region zu verlieren, hat shz.de alle wichtigen Termine aus dem lokalen Sport vom 6. bis 12. August zusammengefasst. Baseball Fußball Fußball Fußball ...

