Trickdiebstahl : Bargeld aus Wohnung von 90-jähriger Pinnebergerin gestohlen

Eine Frau bot der 90-Jährigen Hilfe beim Tragen der Einkäufe an und begleitete die Seniorin in deren Wohnung. Die Ermittler gehen davon aus, dass währenddessen eine zweite Person unbemerkt die Wohnung betreten hat.

Avatar_shz von René Erdbrügger

05. Juli 2021, 17:19 Uhr

Pinneberg | Eine 90-jährige Pinnebergerin ist Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Nach Angaben der Polizei kehrte die Seniorin am Sonnabendnachmittag (3. Juli) gegen 15 Uhr vom Einkaufen in ihre Wohnung in der Schöneberger Straße zurück.

Unbekannte begleitet Seniorin in Wohnung

Eine bislang unbekannte Frau bot ihre Hilfe beim Tragen der Einkäufe an und begleitete die Seniorin in deren Wohnung. Dort fragte sie die Rentnerin, ob sie etwas zum Schreiben habe. Erst nachdem die Unbekannte die Wohnung wieder verlassen hatte, fiel der Bewohnerin auf, dass die Küchentür mit Milchglaseinsatz mit einem Tuch verhängt worden war. Außerdem stellte die Pinnebergerin fest, dass aus dem Wohnzimmer unter anderem eine Bargeldsumme im unteren vierstelligen Bereich fehlte.

Polizei sucht nach Zeugen

Beamte des Polizeireviers Pinneberg nahmen daraufhin eine Strafanzeige auf. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass eine zweite Person unbemerkt die Wohnung betreten hat, während die Seniorin durch die vermeintlich hilfsbereite Frau in der Küche abgelenkt wurde. Die Unbekannte soll einen dunklen Teint gehabt haben. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon (04101) 2020.

Keine fremde Personen in Wohnung lassen

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen. Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können. Es sei verstärkt zu beobachten, dass Tricktäterinnen und Tricktäter vermehrt auch Seniorenwohnhäuser und -wohnanlagen aufsuchen, da die dortigen Pförtnerdienste in zunehmendem Maße abgebaut werden.

Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen:

das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert

das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt

das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt

Opfer sind ältere, teils hochbetagte Menschen

Opfer der Täterinnen und Täter sind fast ausschließlich ältere, teils hochbetagte Menschen. Beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele Maschen angewandt. Von der Bitte nach einem Glas Wasser oder Papier und Stift, um einem Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen, bis zu angeblichen Handwerkern sind der Kreativität der Diebe keine Grenzen gesetzt. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Wachsamkeit und rät davon ab, Unbekannte in die eigene Wohnung zu lassen.