Wenig Hoffnung für Opfer : Nach Betrugsfall in Seester: Bargeld ist meist nicht zurückzuholen

Immer wieder schaffen es Betrüger mit ihren Maschen an das Ersparte von Menschen heranzukommen. Erst kürzlich betrogen falsche Polizisten ein Ehepaar aus Seester um 36.000 Euro. Ist das Geld endgültig verloren?

Kreis Pinneberg | Ein Enkelkind steckt in der Klemme und braucht Hilfe. Der Sohn hat Schulden und kann nicht selbst anrufen, da er im Ausland festsitzt. Ein verschollener Verwandter braucht dringend Geld. Den abstrusen Maschen von Betrügern, die sich häufig als Polizisten, Bankmitarbeiter oder Anwälte ausgeben, sind keine Grenzen gesetzt – so wie vor Kurzem in Seester....

