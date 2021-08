Olympische Spiele : Bahnradsportler aus Wedel: Medaillentraum für Leon Rohde geplatzt

Der 26-Jährige fuhr am Dienstag, 3. August, mit dem deutschen Bahnradvierer in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung nur die sechstbeste Zeit. Am Mittwoch tritt auch der gebürtige Elmshorner Rob Muffels in Aktion.

Tokio | „Gold und Weltrekord für Bahnrad-Vierer“, war am Dienstag (3. August) eine Schlagzeile, die alle Sport-Interessierten in Deutschland erfreut haben dürfte. Hierbei handelte es sich um den Bahnrad-Vierer der Frauen – dagegen musste das Männer-Team mit Leon Rohde (26), der lange in Wedel lebte, am Dienstagmorgen (MESZ) seinen Medaillentraum begraben. In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.