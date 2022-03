Bei der Bahn in Pinneberg : Wie spät ist es? Ein Bahnhof – drei verschiedene Uhrzeiten

Wer auf dem Pinneberger Bahnhof nach der Uhrzeit schaut, sollte mehrfach hinsehen. Und dann vielleicht am besten noch einmal auf die eigene Uhr schauen.

Pinneberg | Für Überraschungen ist die Bahn immer zu haben. Nicht immer sind es gute. Was die Deutsche Bahn den Fahrgästen aber seit immerhin ein paar Wochen am Bahnhof Pinneberg beschert, ist ein Schmunzeln wert. Oder etwa nicht? Weiterlesen: Das plant die Deutsche Bahn 2022 am Pinneberger Bahnhof Es gibt dort derzeit drei unterschiedliche Uhrzeiten. Kein ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.