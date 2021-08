Pinneberg : Darum stehen drei Badewannen in der Abstellkammer des DRK-Treffs

Der DRK-Treff in der Berliner Straße öffnete am 15. August 1981 erstmals seine Türen und feierte nun seinen 40. Geburtstag. Dabei war diese Einrichtung zu Anfang gar nicht geplant.

Pinneberg | Auf das, was sie am Freitag (20. August) erwartete, hatte Edeltraud „Susi“ Wohlers, stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins Pinneberg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), wenig Einfluss. „Heute ist ein besonderer Tag, aber es lag niemals in meiner Macht, diesen Tag feiern zu dürfen“, sagte Wohlers anlässlich des 40-jährigen Bestehens des DRK-Treffs...

