Rellingen : Badenachmittag und Computertreff: DRK macht wieder Angebote

Der Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes hat einiges zu bieten. Im September geht es auch wieder um „Progressive Muskelentspannung“.

Rellingen | Schon seit mehr als 20 Jahren bietet die DRK-Begegnungsstätte in Rellingen einen besonderen Service für Bürgerinnen und Bürger an, die nicht mehr dazu in der Lage sind, im heimischen Bad selbstständig und alleine zu baden. Die Betroffenen können unter Aufsicht in der Badewanne des DRK baden. Hierfür verfügt die Einrichtung über ein barrierefreies Bade...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.